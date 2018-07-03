Меркель договорилась о создании «транзитных зон» для нелегалов на границе с Австрией

Канцлер ФРГ Ангела Меркель достигла компромисса с министром внутренних дел страны Хорстом Зеехофером о судьбе нелегальных иммигрантов, которые зарегистрированы в ЕС, но не имеют права находиться на территории Германии, поскольку не получили официального убежища.



Как сообщает Die Zeit, на границе с Австрией для нелегалов будут созданы «транзитные зоны» с экстерриториальным статусом. Там беженцы будут оставаться вплоть до момента, когда будет принято решение, оставлять ли их в Германии или высылать обратно в страну регистрации. Как именно будут выглядеть эти зоны, пока неизвестно.



Соглашение стало результатом многочасовых переговоров между участниками правительственной коалиции. Христианско-социальный союз Хорста Зеехофера требовал наделить правоохранительные органы Германии правом высылать незарегистрированных иммигрантов в другие страны Европы. Христианско-демократический союз Ангелы Меркель настаивал на том, что это может быть сделано только по договоренности с Евросоюзом. Спор двух партий поставил правящую коалицию на грань распада.



Теперь договоренность должна утвердить третья участница правительства — Социал-демократическая партия, которая ранее всегда выступала против «транзитных зон».

