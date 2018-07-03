В США заявили об угрозе со стороны поддельных видеокомпроматов

Технология сканирования лица человека и обработка видео и аудио-информации с помощью искусственного интеллекта позволят создавать поддельный видеокомпромат. С таким прогнозом выступило в понедельник информационное агентство Associated Press со ссылкой на американских экспертов и политиков.



Можно предвидеть, что такие материалы будут использованы для того, чтобы нанести ущерб США, заявил в интервью агентству сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио. В качестве примера он сослался на возможность появления поддельных видеосюжетов, в которых какой-нибудь американский политик употребляет расовые эпитеты, берет взятку или признается в соучастии в заговоре. "Это оружие, которое может быть использовано в подходящее время таким же способом, как и фейковые новости, только они будут в видеоформате, - заявил Рубио, являющийся членом сенатского комитета по разведке. - Это может привести к возникновению хаоса и нестабильности в канун выборов или в канун принятия какого-либо исключительно важного решения".



По мнению эксперта по анализу видеоинфомрации из Дартмур-колледжа в штате Нью-Гэмпшир Хани Фарида, появление таких поддельных видеоклипов возможно уже в ближайшем будущем. "Я ожидаю, что в США мы увидим такого рода видеоконтент в ходе предстоящих в ноябре выборов в Конгресс, а также через два года, во время следующих президентских выборов, - заявил он. - Для таких технологий границы не являются препятствиями, и можно ожидать, что последствия появления таких технологий будут ощутимы для всего мира".



Для противодействия подобным явлениям Управление перспективных исследовательских программ Пентагона уже на протяжении двух лет разрабатывает специальную технологию выявления поддельных видеоизображений, сообщило Associated Press. Пока неясно, сможет ли эта технология справиться с подделками. "Через год-два будет крайне сложно найти различия между настоящим и поддельным видео, - заявил агентству эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества при Станфордском университете Эндрю Гротто. - Использовать такую технологию будет чрезвычайно соблазнительно для манипуляции общественным мнением и для подрыва доверия к нашим государственным институтам".

