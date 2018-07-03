Украина и Сербия очень близки к подписанию соглашения о ЗСТ - Порошенко

Украина и Сербия очень близки к подписанию соглашения о зоне свободной торговли между странами, осталось только согласовать два пункта. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время выступления на сербско-украинском бизнес-форуме, передает УНН.



"Мы ничего не обещали, но мы очень близки к подписанию ассоциации о зоне свободной торговли. Нам нужно достичь согласия только по двум позициям: по кукурузе и по пшенице, но по всем остальным пунктам мы достигли согласия", - заявил Порошенко.



Украина и Сербия подписали документ, который должен повысить эффективность борьбы с коррупцией. Он касается обмена данными между таможенными органами обеих стран.

