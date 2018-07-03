Google разрешает третьим лицам читать переписку в Gmail

Компания Google предоставляет возможность для сторонних разработчиков проводить сканирование пользовательских писем, сообщает AIN.



Отмечается, что девелоперы (разработчики ПО) пользуются доступом, чтобы обучить нейронные сети, а иногда и сотрудников, читать и правильно интерпретировать электронную переписку. В компании подчеркнули, что перед предоставлением доступа к пользовательским письмам каждый разработчик проходит процедуру согласования.



Проверка устанавливает, корректно ли компания представлена внутри программы, сообщает ли в политике приватности о сканировании писем, релевантно ли это для ее деятельности, поясняет издание.



Кроме того, письма также могут читать сотрудники Google. "В исключительных случаях, когда вы просите нас об этом и даете согласие, или когда это необходимо из-за вопросов безопасности, вроде изучения бага или инцидента", - пояснили в компании.



По данным издания, у Gmail сегодня более 1,4 млрд пользователей - две трети всех мировых пользователей электронной почты зарегистрированы именно в этом сервисе. Между 2010 и 2016 годами компания получила в США три иска о нарушении федерального закона в отношении прослушивания, но не проиграла ни одного дела.

