В Швеции вручат альтернативную Нобелевскую премию по литературе

Более 100 деятелей культуры Швеции, среди которых актеры и писатели, вручат альтернативную Нобелевскую премию по литературе в 2018 году. Они основали «Новую академию», которая выберет лауреата.



На премию могут претендовать авторы, написавшие как минимум две книги. Одна из них должна быть опубликована за последние 10 лет.



После выдвижения номинантов пройдет публичное голосование. Четыре самых популярных автора предстанут перед жюри конкурса. Имя победителя будет названо в октябре.



Мы основали «Новую академию», чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению в обществе, без привилегий, высокомерия или сексизма/



Нобелевский комитет отказался от вручения премии по литературе в 2018 году. Такое решение связано со скандалом в Шведской академии, отвечающей за отбор номинантов и награждение лауреатов. Жан-Клода Арно, мужа члена Шведской академии Катарины Фростенсон, заподозрили в раскрытии имен будущих лауреатов премии по литературе. Его также подозревают в сексуальных домогательствах.

