Авансы поют романсы. Грустные для Украины...

Я возмущен! Искренне! Лучшие люди нации в Европе совершили подвиг, равный которому еще долго никто долго не увидит, а он (подвиг) так и не стал самой мейнстримной новостью в Украине. Не попал на скрижали и, кажется, даже не вошел в анналы. С двумя буквами «н», а не с одной, потому что речь идет не о свободных излишествах в баньке с пацанами после успешного гей-парада, а об отражении путинской агрессии почти в самом центре Европы. Точнее – в Страсбурге. После окончания сессии ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) многие были потрясены и смяты этой невиданной удалью.



Это же надо: на глазах всего мира и под уютное бурчание желудочного сока коллег, оголодавших в трудах праведных на благо демократии, крайне патриотически настроенная украинская делегация во главе с безмерно мужественным, но не в меру толстым Вовой Арьевым по кличке «Бройлер» вернула приглашение и отказалась идти на ежегодный большой прием. С шампанским, «канапкамы» и прочей вкусной снедью, приличествующей такому торжественному моменту. К генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду. Потому что он, Ягланд, хочет, чтобы в зал ПАСЕ вернулась делегация России, которая не платит членские взносы в ПАСЕ, а это больно бьет по бюджету организации. И по борьбе за демократию, разумеется. «В условиях, когда из-за финансового шантажа России Совет Европы экономит на бумаге для документов, устраивать роскошные приемы на сотни человек — не очень логичный шаг», -- потряс виртуальный просторы «Фейсбука» Вова Бройлер.



И, согласитесь, в стране, где 72% опрошенных людей нации заявили, что они вынуждены отказываться от многого, чтобы прокормиться самим и прокормить детей, отказаться от еды на шару -- это подвиг. Эпохалка рядом с нами! Вершина духа во плоти! Кристаллы мужества, разбросанные в толпе! Мужество и «звытяга» (она же «пэрэмога») наяву и налицо! Но никакого, повторяю по слогам, НИ-КА-КО-ГО толку. А он должен быть.



В стране, где 72% опрошенных людей нации заявили, что они вынуждены отказываться от многого, чтобы прокормиться самим и прокормить детей, отказаться от еды на шару -- это подвиг. Эпохалка рядом с нами! Вершина духа во плоти! Кристаллы мужества, разбросанные в толпе! Мужество и «звытяга» (она же «пэрэмога») наяву и налицо! Но никакого, повторяю по слогам, НИ-КА-КО-ГО толку

Казалось бы, глава парламента страны, которая на переднем бруствере окопа воюет за демократию и западные ценности, щедро политые кровью «небесной сотни» и более 10 тысяч солдат и мирных жителей Донбасса. Да американцы должны были бы, по идее, голову терять от возможностью поручкаться с человеком, который даже в церемониальной Японии умудряется ширинку не застегивать. А никто не хотел!

В России на экспертном уровне и в кругах специалистов по энергетике уже «обкашливается» то, что Россия может предложить и США, и Европе по проблеме обеспечения ее газом. Москва уверена, что в Европе места для газа хватит всем, был бы только газ и спрос на него. И спрос, как видим, есть, а значит, консенсус по этому вопросу может заключаться в том, что стороны просто договорятся о сферах торговли -- кто и что кому поставляет.

Да, сами эти делегаты нации в ПАСЕ, судя по Арьеву, не голодают (если, конечно, он не распух так от голода). Но на таком примере каких будущих ветеранов АТО, извините, ООС и волонтеров можно было бы воспитать из детей, орущих от голода, а потом тихо чахнущих от недоедания! Они бы звезды с небе доставали без всяких ракет сдуру уничтоженного «Южмаша» и голыми руками гибридные танки Путина в Донбассе останавливали, не говоря уже о том, что в рукопашную со всякими там бурятами и удмуртами выходили.А то ведь есть проблемы с недоеданием, есть. Чахлые какие-то герои получаются. Да, однозначно мужественные, слов нет, но вот с силушкой проблемы есть. Даже у признанных героев. Помните, как в приемной спикера Рады тогда еще Вовы Гройсмана бывший комбат Андрей Тетерук отоварил по голове бутылкой свою коллегу как бы иного пола Александру Кужель. Казалось бы, полковник, прошел в свое время стажировку по борьбе с терроризмом в полицейской академии имени самого Хосни Мубарака в Египте, под эгидой ООН охранял мир в Косово, после ухода на пенсию возглавлял отдел безопасности одного из торговых центров Киева, а с началом АТО пошел бить Путина и «очолыв» целый добровольческий батальон «Миротворец», с частью его личного состава даже бежал из Иловайского «котла». Заслуженный человек, что и говорить. Даже человечище с заслуженным мандатом народного избранника. Казалось бы, и бутылка, и башка должны были бы треснуть от удара вдребезги, как таежный путинский орешек на зубах украинской белки. Ан нет. И бутылка цела (Андрей ее потом стеснительно мял у камуфляжной мотни, как бы извиняясь за свой поступок), и «баба Шура» Кужель -- в полном здравии, даже сотрясения мозгов не случилось. По неясной до конца причине. А если бы вместо нее был Путин! Или на худой конец Шойгу! Вот то-то же...Короче, на примере Арьева сотоварищи в ПАСЕ можно было бы таких голодных, но сильных бойцов воспитывать, что загляденье. И главковерху нации была бы реальная подмога, если бы солдаты ВСУ стали меньше есть. Он устал уже повторять, что в Украине самая нагодованная армия. Но солдаты же по-прежнему едят! И требуют этой еды. А где ее взять, если, не устает повторять премьер Вова Гройсман, по телесным контурам чем-то напоминающий Вову Арьева-Бройлера, бюджет не резиновый?! А так бойцы ООС и не ели бы много, и головы врагам крушили бы во славу нэньки.Я уверен: гарант нации еще присвоит всей делегации в ПАСЕ звания Героев Украины. Но сам подвиг, повторяю, как-то потерялся в информшелухе и не стал примером для подражания. Хотя бы в целях экономии съестного. А зря, между прочим. Вова Бройлер-то побеждал Россию голодовкой на дармовом фуршете и не хотел пускать ее делегацию в ПАСЕ, чтобы заставить Путина и Крым вернуть, и из Донбасса уйти, и «Северный поток-2» не строить.И реально хорошо, что кроме Арьева, в Украине есть еще и спикер Рады Андрей Парубий, который приблизительно в это же время побывал с визитом США. Это реальное мужество. И подвиг, сравнимый с отказом нажраться на шару в ПАСЕ. В Вашингтоне Парубия никто не хотел видеть. Казалось бы, глава парламента страны, которая на переднем бруствере окопа воюет за демократию и западные ценности, щедро политые кровью «небесной сотни» и более 10 тысяч солдат и мирных жителей Донбасса. Да американцы должны были бы, по идее, голову терять от возможностью поручкаться с человеком, который даже в церемониальной Японии умудряется ширинку не застегивать. А никто не хотел! С Парубием встретился только специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер. Человек, бесспорно, важный, но абсолютно бессмысленный для реальных переговоров о чем-либо. И потому что Волкер вообще на госслужбе официально не состоит, и потому, что президент США Дональд Трамп, похоже, не представляет, кто он этот самый Волкер, который докладывает о результатах своего титанического труда только госсекретарю.Но Парубий все равно свой подвиг совершил, о чем и рассказал нации: «На встрече со спецпредставителем Госдепартамента США Куртом Волкером обсудили ситуацию с безопасностью в Украине. А также вопросы привлечения американского бизнеса к модернизации украинской ГТС, ведь это вопрос не только энергетики, но и вопрос безопасности». Если прибегнуть к услугам логопеда, дослушать до конца Парубия и перевести это на нормальный язык, то получится, что Парубий практически «закрыл» проблему «Северного потока-2». Кроме того, что спикер Рады пообщался с Волкером, он же еще в Конгрессе США вместе с председателями парламентов Грузии, Литвы и Молдовы и вице-спикером Сената Польши провел конференцию. Ясное дело, на тему возвращения Крыма и противодействия российским гибридным угрозам, в частности, строительству именно «СП-2».И результаты, надо сказать, есть. Они даже могут впечатлить некоторые нестойкие умы патриотов где-нибудь в дурдоме, посетители которых еще на заключили договора с персональными врачами и потому испытывают дефицит с успокоительными и забываются сном только в смирительных рубашках и сильных руках грубых санитаров. Я имею в виду, что Украина уже получила авансы, которые могут успокоить ее даже в преддверии намеченной на 16 июля 2018 года встречи президентом США и России в Хельсинки. Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен пообещал, что его страна пока не даст разрешения на строительство «СП-2», так как противостоит именно гибридной агрессии Кремля. А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс буквально сегодня, 3 июля, заявила, что «США не признают российскую попытку аннексировать Крым». «Мы согласились, что наши позиции с Россией в этом вопросе расходятся. Американские санкции против России останутся в силе, пока она не вернет полуостров Украине», -- сказала она, невольно раздумывая над тем, пустят ли ее после этих слов хоть в какой-нибудь американский кабак.И сомнения Сары, увы, небезосновательны. И тревожны. В первую очередь для Украина, которая не должны почивать на лаврах даже после подвигов Арьева и Парубия. Потому что авансы – это еще не вся зарплата. Особенно если эти авансы исключительно словесные, а не материальные. Как говорят в Одессе, между «я тебе дам» и «на тебе» есть большая разница. Даже две большие разницы., сам Трамп на ответ о возможности обсудить с Путиным проблему признания Крыма российским ответил «Посмотрим». Но что он может посмотреть, если Кремль устами пресс-секретаря Дмитрия Пескова уже заявил, что тема Крыма обсуждаться не будет. Как говорится, привет Арьеву, который протестно не ел в Страсбурге «за Крым»..., в Москву уже прибыла делегация Конгресса США (сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота -- Джон Хувэн, от штата Южная Дакота -- Джон Тун, от Канзаса -- Джерри Моран, от Монтаны -- Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер), которая, по словам ее главы Шелби, будет «не обвинять, а налаживить диалог о сотрудничестве». В том числе, и по вопросу «СП-2», так как и Трамп, и многие в США спят и видят, как они замещают в Европе своим сжиженным газом трубный газ российский. И «СП-2» в этом деле – действительно кол в глотке американцев, так как увеличивает российские поставки в Европу. Но диалог-то, диалог о чем, о каком сотрудничестве?Американские сенаторы и конгрессмены в Москве надеются встретиться еще и с Путиным. Но его пресс-секретарь главы Песков уже сообщил, что такая встреча в графике российского президента не значится. Однако все может быть. Потому что есть о чем поговорить. Причем за спиной Украины. В том числе, и по проблеме «СП-2». В России на экспертном уровне и в кругах специалистов по энергетике уже «обкашливается» то, что Россия может предложить и США, и Европе по проблеме обеспечения ее газом. Москва уверена, что в Европе места для газа хватит всем, был бы только газ и спрос на него. И спрос, как видим, есть, а значит, консенсус по этому вопросу может заключаться в том, что стороны просто договорятся о сферах торговли -- кто и что кому поставляет. Россия – свой природный по старым и новым газопроводам (в том числе, и по «СП-2»), США – свой сжиженный кораблями через Атлантику. При таком раскладе даже для Украины и ее «трубы» место найдется: Восточная Европа, которая сегодня воет о «российской монополии», будет получать топливо по украинской ГТС. Мало, но все равно и интересы Украины будут частично учтены.Может такое быть? Вполне. Ибо Трамп -- бизнесмен, который понимает, что лучше торговать, чем воевать. Так что риторические авансы авансами, а деньги любит счет. И договоренность о распределении денежных потоков – самая надежная основа для компромисса. И для «большой сделки» и для большого геополитического размена одних проблем на другие. К тому же, советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что встреча Трампа и Путина «будет проходить с глазу на глаз, поэтому, на самом деле никто из нас не знает, какие еще вопросы будут обсуждаться и как будет на них реагировать Трамп»...