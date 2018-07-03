Проблема Косово должна быть решена с учетом интересов Сербии – Порошенко

Украина подтверждает уважение к суверенитету и территориальной целостности Сербии, и исходит из того что проблема Косово должна быть решена с учетом интересов Сербии, заявляет президент Украины Петр Порошенко.



"Мы чтим и уважаем территориальную целостность и суверенитет Сербии. Мы не признали Косово, и исходим из того, что проблема Косово должна быть решена компромиссным путем с учетом интересов Сербии", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем во вторник в Белграде.



В свою очередь, А.Вучич сказал, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины. "Хочу также сообщить, что так, как Украина поддерживает территориальную целостность республики Сербия, так и Сербия поддерживает территориальную целостность Украины", - отметил глава сербского государства.



П.Порошенко также добавил, что ценит позицию Сербии по уважению территориальной целостности Украины, включая Крым.



"Те усилия которые мы прилагаем в совместной координации для того чтобы украинский суверенитет восстановился над всеми оккупированными Россией территориями, чтобы на украинскую землю пришел мир", - отметил президент Украины.

