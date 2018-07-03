Ирина Геращенко попала в состав ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины по ошибке, - эксперт

Ирина Геращенко на самом деле абсолютно случайно попала в состав Трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет блогер, конфликтолог Сергей Орешет.



По словам блогера, на месте Ирины Геращенко должен был быть Антон Геращенко, который больше подходит на роль переговорщика.



«Антон Геращенко - народный депутат и советник министра внутренних дел, он может оперативно получать информацию от правоохранительных органов, посещать СИЗО, где содержатся сторонники ДНР и ЛНР и российские заключенные и т.д. Планируя работать в Минской контактной группе, Геращенко вместе с соратниками даже создали сайт «Миротворец», чтобы вести учет сторонников ДНР-ЛНР»,- отмечает конфликтолог.



По словам блогера, Ирина Геращенко попала в состав ТКГ, потому что клерки просто перепутали ее с однофамильцем Антоном Геращенко.



«Пресс-секретарь Цеголко, который составлял список, записал в него одну только фамилию Геращенко, без инициалов. И клерки перепутали - включили в финальную версию списка не Антона, а Ирину Геращенко. А когда в АП увидели в списке членов Трехсторонней контактной группы Ирину Геращенко, то схватились за голову», - утверждает Сергей Орешет.



По мнению конфликтолога, Ирина Геращенко – это человек, который меньше всего подходит на роль переговорщика.



«На заседаниях Минской контактной группы ведется только подготовительная работа, все переговоры идут между Киевом и Москвой, между Киевом и ОРДО-ОРЛО. Но даже здесь Ирина Геращенко срывает работу - закатывает скандалы, оскорбляет представителей ДНР и ЛНР», - рассказывает конфликтолог.



«Судите сами, с кем может вести переговоры Ирина Геращенко?», - спрашивает Орешет. И сам отвечает, что в Минске идет только подготовительная работа, а в Москву Геращенко не летает, потому что с ней никто не будет вести переговоры.



«Минск - на заседаниях Минской контактной группы ведется только подготовительная работа, все переговоры идут между Киевом и Москвой, между Киевом и ОРДО-ОРЛО. Но и в Минске Геращенко срывает работу - закатывает скандалы, оскорбляет представителей ДНР и ЛНР. Недавно с трибуны Верховной Рады заявила, что не боится «боевиков». На минуточку, «боевики» - это так называемые «омбудсмены» Дарья Морозова и Ольга Кобцева», - иронически отмечает блогер.



«Москва - первый заместитель Парубия в столицу РФ не летает. А смысл? Никто с ней не будет вести переговоры. Мы помним фото, как на сессии ОБСЕ Антон Геращенко абсолютно спокойно общался с вице-спикером Госдумы Петром Толстым. А с Ириной Геращенко в Москве просто никто не будет разговаривать», - констатирует Орешет.



По мнению Орешета, подобное поведение на самом деле только вредит переговорам по освобождению украинских заключенных и пленных.



«Каким бы ни был Путин или представители самопровозглашенных ДНР-ЛНР, если мы хотим спасти своих граждан, с ними надо договариваться. Поэтому оскорбления и нападки со стороны украинских политиков, таких как Геращенко, только мешают переговорам», - приходит к выводу Сергей Орешет.

