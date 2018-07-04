Джон Малкович снимется в сиквеле "Молодого Папы"

Звезда Голливуда Джон Малкович, дважды номинированный на премию американской киноакадемии "Оскар", сыграет главную роль в телесериале "Новый Папа", который станет сиквелом проекта режиссера Паоло Соррентино, в котором главную роль играл Джуд Лоу.



Работа над новым сезоном началась еще в 2017 году, а съемки стартуют в Италии в ноябре 2018 года, передает NEWSru Israel.



Продюсеры не раскрывают подробностей сюжета. Сиквелл, судя по некоторым данным, сохранит сюжетные элементы оригинала, но будет самостоятельным произведением. Есть вероятность, что Белардо в исполнении Лоу, ставший чрезвычайно популярным, останется персонажем второго плана.



Напомним, летом прошлого года Джуд Лоу актер заявил, что, скорее всего, не примет участия в проекте "Новый Папа".



Премьера 10-серийного сериала "Молодой Папа" состоялась 21 октября 2016 года. Главным героем картины был Ленни Белардо - вымышленный Папа Римский Пий XIII, который ведет себя эксцентрично и пугающе. А так как действия понтифика предугадать непросто, то кардиналы плетут интриги против него.



В настоящее время Малкович занят на съемках сериала ВВС One "Убийства по алфавиту", где появится в образе знаменитого детектива Эркюля Пуаро.





