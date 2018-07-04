Члены НАТО ответили на гневные письма Трампа

Страны-члены НАТО не согласны с обвинениями Дональда Трампа в игнорировании обязательств перед Альянсом. А Норвегия одной из первых отреагировала на требование увеличить оборонные расходы, сообщает "Голос Америки".



Норвежский министр обороны Франк Бакке-Йенсен написал письмо в The Associated Press, в котором заявил, что Норвегия придерживается целей НАТО, установленных после аннексии Крыма. Тогда Альянс решил увеличить оборонные расходы до 2% ВВП.



Он отметил, что тратит на закупку вооружений даже больше, чем согласовал с союзниками. На большие программы, в том числе, на закупку американских самолетов, уже уходит 27% военного бюджета. В ближайших планах – увеличить этот показатель до 33%.



Ранее премьер-министр Бельгии Шарль Мишель получил письмо от Трампа. Тот обвинял его в том, что "становится все труднее объяснить американскому народу, почему некоторые страны не хотят выполнять общие обязательства".



Канаду Трамп обвинил в том, что она не увеличила расходы на оборону. В ответ пресс-секретарь главы Минобороны Канады Рене Фиятро заявила, что Канада придерживается заявленного ранее плана расходов и повысит оборонный бюджет на 70%.

