Цены на нефть подросли

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду, 4 июля, благодаря данным Американского института нефти (API) о резком сокращении товарных запасов топлива в США. Кроме того, продолжаются перебои в поставках нефти из Ливии и Канады. Вместе с тем рост нефтедобычи в Саудовской Аравии и России, а также (в меньшей степени) в США ограничивает подъем.



Так, цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures повысилась на 38 центов (0,49%) - до $78,14 за баррель. Августовский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 49 центов (0,66%) - до $74,63 за баррель.



По данным API, запасы нефти в США упали на 4,5 млн баррелей, тогда как аналитики рассчитывали на менее значительное сокращение - на 3,267 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы на день позже обычного - в 18.00 по киевскому времени в четверг, 5 июля, в связи с выходным из-за Дня независимости в стране.

