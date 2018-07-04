"Северный поток-2" нивелирует все усилия Европы по энергобезопасности - премьер Польши

Европейскому союзу не нужен газопровод "Северный поток-2", который дает России сильное орудие влияния не только не европейскую экономику, но и на европейскую политику. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецький во время дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге, передает УНН со ссылкой на "Польское радио".



Моравецький отметил, что одной из стратегических целей Евросоюза является энергетическая трансформация, которая, - как добавил политик, - требует сочетания конкуретнной способности с геополитическим реализмом.



"Путь, избранный Европейским Союзом, который ведет к низкоуглеродной экономике, а когда, возможно - и к нольуглеродной, это бесспорно, правильнйы путь. Это путь чистой окружающей среды и лучшего состояния здоровья наших граждан. В Польше мы очень хорошо понимаем, насколько важны эти вызовы, поэтому в этом году мы начали решительную борьбу со смогом и внедряем пакет решений, которые должны гарантировать улучшения состояния нашего воздуха", - отметил Матеуш Моравецький.



Как убеждал Матеуш Моравецький в Европейском парламенте, "все наши усилия в Центральной Европе может перечеркнуть "Северный поток-2", который, следует четко это сказать, является не экономическим проектом, а политическим проектом".



По мнению польского премьера, "Европейскому Союзу не нужен "Северный поток-2", который только увеличит риск дестабилизации Центральной Европы и даст России сильные орудия давления не только на европейскую экономику, но и на европейскую политику".

