Сын Тины Тернер покончил с собой

Старший сын певицы Тины Тернер Крэйг покончил с собой в возрасте 59 лет в своем доме в Калифорнии. Об этом сообщает журнал Variety.



Прибывшая на место инцидента полиция обнаружила труп и лежащее рядом с телом огнестрельное оружие. Представители певицы пока недоступны для комментариев.



Крейг Тернер родился в 1959 году у Тины Тернер и саксофониста Рэймонда Хилла, выступавшего в группе Kings of Rhythm. Он работал агентом по недвижимости в Долине Сан Фернандо.

