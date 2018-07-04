Названы признаки идеального арбуза

В первую очередь эксперты советуют обратить внимание на внешний вид арбуза: качественный плод должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки. Если на корке большое количество дефектов, рубцов, трещин или влаги, то такой продукт не является качественным.



Мякоть арбуза должна быть спелой, сочной, яркой, без пустот и со зрелыми семенами. Длина стебля ягоды не должна превышать пяти сантиметров. Рекомендуется тщательно мыть плод перед употреблением и не употреблять в пищу корку.



Исследование Роскачества пройдет в два этапа: сначала специалисты проверят ранние арбузы, а потом более поздние, которые появятся на прилавках в конце августа, а также сравнят плоды, продающиеся в магазинах, на развалах и даже в машинах. Ягоды пройдут проверку по 174 параметрам.

