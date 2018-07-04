Обозначена полезная доза кофе

Группа американских ученых выяснила, что ежедневное потребление шести чашек кофе может снизить риск преждевременной смерти. Исследование опубликовано в журнале JAMA.



Специалисты проанализировали данные о здоровье около 500 тысяч британцев в возрасте от 38 до 73 лет в период с 2006 по 2016 год. Вместе с этим у них узнавали, пьют ли они кофе и как часто. Из них около 78 процентов пили кофе. В итоге выяснилось, что среди всех любителей кофе наблюдается снижение риска преждевременной смерти. Причем не имеет значение, какой именно кофе пьет человек: растворимый, молотый или без кофеина.



Среди тех, кто ежедневно выпивает до восьми чашек, наблюдается снижение риска смерти на 14 процентов. В свою очередь у тех, кто пьет до шести чашек — на 16 процентов. Далее этот показатель уменьшается при сокращении употребления кофе. По этой причине авторы исследования полагают, что кофе должен быть внесен в перечень полезных продуктов.



В конце июня немецкие ученые из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне выяснили, что регулярное употребление кофе способствует улучшению функций митохондрий и защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений. Исследователи определили, что защитный эффект достигается при поступлении в организм за день кофеина в количестве, присутствующем в четырех чашках кофе.

