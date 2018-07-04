Tesla отказалась от теста на безопасность ради ускорения производства автомобилей

Автопроизводитель Tesla отказался от проведения одного из тестов на безопасность своих машин. По данным издания Business Insider, глава компании Илон Маск отдал такое распоряжение, чтобы ускорить процесс выпуска автомобилей.



В самой компании подчеркнули, что тест, от которого было принято решение отказаться, был избыточным. Акции Tesla на фоне этого упали на 6%.



Tesla в последние месяцы терпит рекордные убытки из-за срыва сроков производства своего нового автомобиля Model 3: это привело к падению котировок акций, вынужденному сокращению расходов и увольнениям. В начале июля компания вышла на производство пяти тысяч Model 3 в неделю, хотя должна была сделать это еще к концу 2017 года.

