Меркель: ФРГ делает ставку на сотрудничество с НАТО

ФРГ будет в соответствии со своими обязательствами повышать оборонные расходы и останется надежным партнером НАТО. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в среду в Бундестаге.



"Мы будем интенсивно работать друг с другом в рамках "семерки" и "двадцатки". Разумеется, мы делаем ставку и на такие союзы, как НАТО", - отметила она.



"На следующей неделе состоится саммит НАТО, - напомнила канцлер. - Есть критические замечания из США, что Германия недостаточно тратит в области обороны. У нас в бюджете прописано повышение расходов на оборону, равно как и на развитие. Однако в соотношении с тем, что делают другие, этого недостаточно, поэтому мы взяли на себя обязательства до 2025 года тратить 1,5% ВВП на эти цели".



"Германия - надежный партнер в рамках НАТО, - сказала она. По ее словам, ФРГ в будущем "надежным партнером и останется".

