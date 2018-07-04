С начала года от кори в Украине умерли 8 детей

С начала текущего года от осложнений кори в Украине умерли 12 человек: 8 детей и 4 взрослых.



Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.



С начала года корью заболели 24 027 людей – 9 682 взрослых и 14 345 детей.



Больше всего людей заболели корью во Львовской (всего 4095 людей: 1264 взрослых и 2831 ребенок), Закарпатской (всего 2779 людей: 501 взрослый и 2278 детей), Ивано-Франковской (всего 2485 людей: 709 взрослых и 1776 детей), Одесской (всего 1950 человек: 958 взрослых и 992 ребенка) и Черновицкой (всего 1219 человек: 399 взрослых и 820 детей) областях, а также в Киеве (всего 1713 людей: 1056 взрослых и 657 детей).



За 26-ю неделю 2018 года корью заболели 935 людей - 368 взрослых и 576 детей. Это на 26% меньше, чем на протяжении предыдущей недели.

