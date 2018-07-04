Кабмин утвердил план создания Антикорсуда

На заседании в среду, 4 июля, Кабинет министров утвердил план относительно создания Высшего антикоррупционного суда.



"В этом году будем работать над запуском Антикоррупционного суда", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман в начале заседания.



Согласно плану, Кабмин должен до 6 августа принять в пределах компетенции меры, связанные с образованием Антикоррупционного суда.



В частности, необходимо обеспечить согласно компетенции принятие мер, необходимых для реализации закона О создании Высшего антикоррупционного суда, а также в случае необходимости внести на рассмотрение правительства в установленном порядке согласованные предложения.

