В Киеве сегодня ожидаются сильные порывы ветра - КГГА

В Киеве в ближайший час и до конца суток 2 июля ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает в среду пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.



Управление по вопросам ЧС Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.



Также при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. рекомендуется немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

