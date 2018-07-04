В Ryanair на следующей неделе начнется забастовка пилотов

Профсоюз бюджетной авиакомпании Ryanair объявил о проведении на следующей неделе очередной забастовки пилотов. Об этом сообщает True Ua.



Акция с требованием улучшить условия труда начнется 12 июля. В ней примут участие 100 пилотов компании в Ирландии. Забастовка отразится в основном на авиамаршрутах между этой страной и Великобританией.



При этом авиакомпания впервые за тридцать года своей истории в прошлом декабре признала профсоюзы, чтобы избежать масштабных забастовок. В июне лоукостер отменил 1100 авиарейсов из-за забастовки европейских авиадиспетчеров, в результате чего с проблемами столкнулись более 210 тысяч авиапассажиров.

