Трамп хотел вторгнуться в Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп в августе 2017 года рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник среди американских чиновников.



Это предложение Трамп высказал во время обсуждения санкций против Венесуэлы. Он спросил, почему США не могут вторгнутся в страну, которая разваливается и существование которой грозит региональной безопасности.



Этот вопрос президента ошеломил Советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера и бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона. Сейчас эти двое отправлены в отставку.



Чиновники предупредили Трампа о возможных негативных последствиях от военных действий. Позднее Трамп обсуждал военный вариант против Венесуэлы с президентом Колумбии, и в кулуарах Генассамблеи ООН.

