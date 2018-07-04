Госаудитслужба и НАПК нагрянули с проверкой в Антимонопольный комитет

Государственная аудиторская служба и Национальное агентство по предупреждению коррупции на этой неделе начали проверки в Антимонопольном комитете Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя АМКУ Юрия Терентьева.



"С начала этой недели начались одновременно две проверки. Это проведение аудита Государственной аудиторской службой по эффективности использования средств при реализации основной бюджетной программы "Реализация конкурентной политики". Фактически это вся деятельность Антимонопольного комитета. Этот аудит, думаю, не обойдет органы обжалования", - сказал он.



Одновременно с проверкой Госаудитслужбы, по словам Терентьева, началась плановая проверка в АМКУ Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



"То есть эти два мероприятия будут продолжаться и закончатся где-то в середине августа", - добавил глава АМКУ.



Напомним, 13 июня Кабмин поручил Госаудитслужбе проверить АМКУ.

