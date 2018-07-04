Энергоэксперта Геруса снова уличили во лжи

Популярный интернет-паблик «Страсти по Роттердаму» обнародовал факты манипуляций главы Ассоциации потребителей энергетики Андрея Геруса, лоббирующего интересы энергоемких промышленных предприятий, заинтересованных в низкой цене на электроэнергию.



«В своем посте за 29 июня Андрей Герус поделился публикацией бизнесмена Константина Ефименко о заводе в Чехии. Но поделился не просто так, а с драматическим комментарием, общий смысл которого передает слово «Доколе?». С глубокой и, видимо, неожиданной для Ефименко эмпатией Герус рассказывает душераздирающую историю о том, как из-за высоких цен на электроэнергию прогрессивный бизнесмен вынужден строить завод в Чехии, а не в Украине. Что в посте правда, так это геолокации: Украина и Чехия. Все остальное – художественный вымысел Андрея Михайловича. Для начала - Ефименко не строил завод, а купил убыточное производство у россиян, близких к группе ВАЗ. После чего инвестировал в модернизацию завода, и тот вышел на прибыльность. Завод стал структурным подразделением группы Ефименко «Трибо», производящей автозапчасти. «Трибо» поставляет свою продукцию партнерам в ЕС, среди которых и чешские «Шкода» и «Татра», и заводы, расположенные в Чехии и близлежащих странах, в первую очередь, - в Италии. Увеличение объемов и удешевление этих поставок и было причиной запуска производства в Чехии. Потому что все крупнейшие клиенты находятся на расстоянии часа-двух езды автомобилем. О чем, собственно, и говорил Ефименко в своих постах», - пишет автор публикации.



«Кроме того, завод пользуется определенными льготами, так как находится в индустриальном парке. О чем также говорил Ефименко, но почему-то забыл упомянуть Герус. В Украине два профильных законопроекта об индустриальных парках со скрипом прошли первое чтение и благополучно зависли. Кстати, еврооптимистические друзья Геруса – Сергей Лещенко, Светлана Залищук и Виталий Куприй, эти законопроекты не поддержали даже в первом чтении», - подчеркивается в материале.



Указывается, что сопоставление данных отчета Еврокомиссии об энергорынках за первый квартал этого года и информации НКРЭКУ показывает, что в переводе на гривны стоимость киловатта в Чехии составляет 2,23 грн/киловатт + НДС. Тогда как в Белой Церкви, где находится ряд других активов Ефименко, стоимость киловатта - 1,79 грн. (5.82 евроцента без НДС в Киевоблэнерго против 7.30 без НДС в Чехии).



«Впрочем, главным доводом, разрушающим аргументацию Геруса, является даже не это, а то, что осенью нынешнего года Ефименко, занимающийся также фармацевтическим бизнесом («Биофарма»), запускает завод по фракционированию плазмы крови. По словам Ефименко, это единственное в Восточной Европе и СНГ предприятие. Объем инвестиций – более 50 млн долларов. Вот только весьма некстати для Геруса запускает его Ефименко не в Чехии, а в Белой Церкви», - резюмируется в статье.



С 2016 года энергетический регулятор – Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) осуществляет политику формирования тарифов на электроэнергию для промышленных предприятий исходя из рыночных цен на энергоносители.



По данным НКРЭКУ тарифы на электроэнергию для населения в Украине остаются самыми низкими в Европе.

