Пока я Премьер-министр, Продан будет руководить ГФС - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что пока он будет находиться на посту главы правительства, Мирослав Продан будет руководителем Государственной фискальной службы, передает корреспондент УНН.



"Надо отметить, что много усилий было сделано руководителем Мирославом Проданом. Пока я - Премьер-министр, он будет управлять ГФС, а я никуда не собираюсь", - сказал премьер.



Кроме того, по его словам, сегодня правительство приняло решение о назначении двух новых заместителей руководителя ГФС.



Как сообщал УНН, Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности главы Государственной фискальной службы. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства.



Напомним, председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).

