Благодаря политической реформе 2004 года украинская Конституция обрела «второе дыхание», - Вакаров

По данным социологии, всего 5 % опрошенных украинцев считают День Конституции для себя праздником. А все потому, пишет в своем блоге политический эксперт Василий Вакаров, что украинцы не испытывают сопричастности к Основному закону.



«Одна из ключевых задач Конституции любой страны - обеспечивать национальное согласие, которого можно достичь одним из трех способов. Голосование на референдуме, выдача мандата парламенту или Конституционная ассамблея показывает, что большинство граждан тоже участвуют в разработке и принятии Основного закона», - отмечает эксперт.



Вакаров подчеркивает: «цивилизованная практика заключается в том, чтобы граждане соблюдали и уважали Конституцию - они должны участвовать в ее обсуждении и принятии».



Однако, по его словам, политическая элита Украины в 1996 году проигнорировала все три цивилизованных варианта принятия Конституции.



«О чем говорить, если нынешнюю Конституцию 28.06.1996 приняли всего за одну ночь. Поправки в проект Конституции вносили прямо с голоса, а весь текст голосовали сразу в целом, без первого и второго чтения», - напоминает эксперт.



По его мнению, по этой причине все последующие поколения украинской элиты без всякого зазрения совести нарушали Конституцию.



«...они считали, что не обязаны играть по чужим правилам игры, которые установили Кучма и депутаты ВР второго созыва», - поясняет Василий Вакаров.



По мнению эксперта, единственным исключением из правил стала политическая реформа 2004 года, которая обязана своим успехом главе Администрации президента Виктору Медведчуку. Вакаров подчеркивает, что авторы реформы заставили политическую элиту услышать голос народа, потому что инкорпорировали в текст Основного закона один из вопросов всенародного референдума 2000 года.



«Редакция 2004 года - это единственный случай в истории Украины, когда идеологи конституционной реформы во главе с Медведчуком заставили политическую элиту услышать мнение народа, инкорпорировав результаты народного волеизъявления в текст Основного закона. Фактически благодаря Медведчуку украинская Конституция обрела «второе дыхание», потому что сегодня она имеет черты настоящего общественного договора», - резюмирует Вакаров.



В частности, нынешняя редакция Конституции включает норму о праве президента на роспуск Верховной Рады. На референдуме 2000 года более 80 % украинцев высказались за то, чтобы наделить главу государства такими полномочиями.



«Действующая сегодня версия Конституции, которую 8 декабря 2004 года поддержали 402 депутата, включает норму о праве главы государства на досрочный роспуск ВР. Спустя 4 года (после референдума 2000 г. - Редакция), идеологи политической реформы инкорпорировали в текст Конституции один из результатов референдума - норму о том, что президент имеет право распускать парламент - если депутаты не могут сформировать коалицию и предложить кандидатуру председателя Кабинета Министров», - констатирует политический эксперт.



Вакаров подчеркивает, что редакция 2004 года действует и по сегодняшний день.



«Важный показатель - Конституция в редакции 2004 года действует по сей день. Одним из первых решений Верховной Рады после свержения Януковича в феврале 2014 года был именно возврат к редакции Конституции авторства Медведчука», - отмечает Василий Вакаров.



В то же время он отмечает, что недочеты украинской Конституции можно исправить с помощью всенародного референдума.



«…. Можно сказать, политреформа-2004 подсказала рецепт, как исправить недочеты украинской Конституции. Чтобы украинцы почувствовали причастность к Конституции, нужен всенародный референдум, на котором миллионы украинских граждан выразят народное согласие по отношению к Основному закону», - резюмирует политический эксперт.

