Продажи YotaPhone 3 принесли убыток в 15 млн. долларов

Китайская компания China Baoli, владеющая 40% Yota Devices, впервые раскрыла выручку от продаж смартфона YotaPhone 3, который вышел на китайский рынок в октябре прошлого года.



Как пишет газета "Коммерсант", по состоянию на 31 марта 2018 года продажи YotaPhone 3 принесли примерно 5,2 млн долларов – на этом направлении China Baoli понесла убытки в размере 15,1 млн долларов.



В отчетности компании отмечается, что смартфон, отличительной чертой которого является дополнительный дисплей на электронных чернилах, продается по двум каналам: через онлайн-площадку JD.com и офлайн-дистрибутора Aisidi. Стоимость смартфона составляет 300 долларов за версию с 64 ГБ памяти и 556 долларов за версию со 128 ГБ. При этом в материалах говорится, что для получения признания на конкурентном рынке Китая бренду требуется время.



Издание напоминает, что во время прошлогодней презентации смартфона, которая прошла в российском посольстве в КНР, гендиректор Baoli Yota (структура China Baoli) Фрэнк Чэн заявил, что в течение первого года продаж компания планирует реализовать около 1 млн устройств. Судя по приведенным цифрам, за пять месяцев было продано менее 20 тысяч YotaPhone 3.



"В целом объем заказов подтверждает, что синергии партнерства Yota Devices и China Baoli успешно реализуются и создан фундамент для дальнейшего развития российских технологий и выпуска новой продукции на высококонкурентных международных рынках", – заявили в пресс-службе "Ростеха" (владеет 25,1% Yota Devices).



По мнению старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова, компания не сможет вывести YotaPhone 3 на прибыльность. "По нашим оценкам, компания продала чуть больше 20 тыс. устройств. Для выхода на точку безубыточности придется продать 97 тыс. Учитывая структуру рынка и техническое отставание от флагманов, получение прибыли невозможно", – заявил Меркулов.



Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что China Baoli договорилась о покупке еще 25,1% Yota Devices, что позволит увеличить ее долю до 65,1%. При этом неясно, у кого именно будет куплена четверть компании.





