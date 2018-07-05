Стимуляция мозга способна обуздать склонность к насилию

Американские ученые из Университета Пенсильвании вместе с коллегами из Сингапура обнаружили, что стимуляция определенных зон мозга снижает уровень агрессии у людей. Данный метод может помочь в реабилитации преступников, рассказывает Medical News Today.



Префронтальная кора головного мозга зачастую функционирует неправильно у преступников, осужденных за насильственные преступления. Однако ученые не знают, почему активность нейронов префронтальной коры снижена у людей, склонных к агрессии и насилию. Специалисты пригласили для участия в исследования 81 добровольца старше 18 лет.



Участников случайным образом разделили на две группы. Добровольцам из первой группы 30 секунд стимулировали префронтальную кору. Столь кратковременная стимуляция не оказывает влияния на активность нейронов. Участникам из второй группы стимуляцию префронтальной коры проводили в течение 20 минут.



После этого всем добровольцам предложили воображаемые сценарии, в которых человек совершал насильственные действия в отношении других людей. Оказалось, что участники, перенесшие 20-минутную стимуляцию мозга, на 47% реже ассоциировали себя с людьми, проявляющими агрессию, и на 70% реже интересовались сценарием с сексуальным насилием.

