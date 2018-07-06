Привычные продукты и напитки могут подорвать психику

Известно: если человек потребляет более 300 миллиграммов кофеина в день, это может усугубить симптоматику тревожных и панических расстройств, передает The Daily Mail. Последние исследования показали неожиданно высокую концентрацию кофеина в различных продуктах и напитках. К примеру, излишне высока концентрация в напитках с кофе из Starbucks. Но в этом нет ничего удивительного.



А вот концентрация кофеина в 100-граммовой плитке темного шоколада оказалась неожиданной и составила 80 миллиграммов. Это больше, чем в чашке черного чая (в ней 31 миллиграмм кофеина). Мороженое со вкусом кофе содержит 52 миллиграмма на несколько ложек. Притом, всего в одной таблетке обезболивающего Anadin Extra (сочетание аспирина, парацетамола и кофеина) 49 миллиграммов.



Чашка черного или зеленого чая содержала меньше всего кофеина по сравнению с энергетиками вроде Red Bull или диетической колы. По словам специалистов, 300 миллиграммов кофеина - это рекомендованный объем потребления в день для взрослого человека. Этот уровень потребления не должен сказаться на психике человека. Но, если уровень выше и кофеин сочетается с подсластителями, пострадает пищеварение, повысится частота сердцебиения, усилятся симптомы тревожности, панических расстройств.

