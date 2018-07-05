Додон считает, что русский должен остаться в Молдавии языком межнационального общения

Президент Молдавии Игорь Додон пообещал вернуть русскому статус языка межнационального общения после парламентских выборов этого года. Об этом он заявил в интервью телеканалу "НТВ Молдова" в среду, комментируя решение Конституционного суда (КС).



"Необходимо будет принять новый закон, который закрепит за русским статус языка межнационального общения. Эту проблему можно будет решить после парламентских выборов, - сказал Додон. - У нас многонациональное государство, поэтому важно знать государственный и русский язык. Это хорошая традиция, которую нужно сохранить".



Ранее Конституционный суд признал "устаревшим" закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" 1989 года, где за русским закреплялся статус языка межнационального общения. По словам Додона, решение КС может далеко отбросить Кишинев от решения приднестровской проблемы.



С запросом в КС по поводу функционирования русского языка обратилась Либеральная партия, добивающаяся объединения Молдавии с Румынией. По их мнению, статус русского не дает развиваться государственному языку, который и "должен заменить его в общении между представителями разных национальностей".

