Мужчина и женщина в Солсбери — новые жертвы «Новичка»

Как подтвердилось вчера вечером, мужчина и женщина, доставленные в минувшие выходные в больницу в критическом состоянии, являются новыми жертвами нападения с использованием «Новичка», как в случае с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери. После того, как 45-летний Чарльз Роули (Charles Rowley) и его 44-летняя подруга Дон Стерджесс (Dawn Sturgess) почувствовали себя плохо с теми же симптомами, что и в случае во Скрипалями, в городе в среду было объявлено о серьезном инциденте, и был закрыт доступ в некоторые здания.

Это произошло после того, как представители органов здравоохранения сделали все, чтобы заверить жителей, что после инцидента с отравлением, произошедшего четыре месяца назад, никакого риска для здоровья основной массы населения нет, и предпринимаются меры, чтобы попытаться восстановить турпоток.



После того, как главный врач Салли Дэвис и представитель министерства здравоохранения Англии настойчиво заявляли, что риск для здоровья «основной массы населения» невысок, они подвергнутся давлению.



Чарльз Роули находится на учете как героинозависимый, поэтому полиция и медики сначала подумали, что инцидент связан с наркотиками. Но через четыре дня после того, как пострадавшие впали в кому, была поднята тревога — они не реагировали на проводившееся лечение, к тому же, выяснилось, что они в течение нескольких часов находились в непосредственной близости от того места, где были отравлены Скрипали.



Этот инцидент произошел менее чем через две недели после того, как Принц Уэльский и Герцогиня Корнуольская посетили Солсбери, чтобы оказать поддержку местным жителям, пострадавшим от последствий отравления Скрипалей.



Эксперты находящейся поблизости лаборатории министерства обороны Портон-Даун провели анализы, чтобы выяснить, какое вещество было использовано. Правительство провело два совещания чрезвычайного комитета «КОБРА» (Cobra), и представитель премьер-министра заявил, что этот вопрос решается «со всей серьезностью». Для проведения расследования были привлечены специалисты контртеррористического отдела полиции.



Москва отрицает какую-либо причастность к преднамеренному отравлению Скрипалей, но последние события происходят в особо щекотливый момент, поскольку Россия проводит Чемпионат мира по футболу — и может оказаться соперником Англии в полуфинале.



Друг пострадавших, 29-летний Сэм Хобсон (Sam Hobson), рассказал, как в субботу утром Дон Стерджесс, мать троих детей, внезапно почувствовала себя плохо, а через несколько часов стало плохо и Чарльзу Роули.



По словам Хобсона, безработного автомеханика, у них обоих пошла пена изо рта, начались галлюцинации, после чего они впали в кому.



Он сказал, что накануне они втроем посетили некоторые места в Солсбери и были на берегу реки — недалеко от скамейки в торговом центре «Молтингс» (Maltings), где потеряли сознание Скрипали.



После объявления о серьезном инциденте полиция оцепила все районы, в которых пострадавшие мужчина и женщина находились за несколько часов до того, как им стало плохо. Среди них — Сад королевы Елизаветы, квартира Чарльза Роули на Магглтон-Роуд в Эймсбери, расположенном примерно в 15 километрах от Солсбери, аптека «Бутс» (Boots) и баптистская церковь в Эймсбери.



Полиция также опечатала комнату Дон Стерджесс в Джон Бейкер Хаус (John Baker House), здании, в котором социальные службы селят людей с наркотической и алкогольной зависимостью и которое находится всего в двух минутах ходьбы от ресторана Zizzi, где ели Скрипали перед тем, как потерять сознание в результате воздействия «Новичка».



После отравления полковник Скрипаль, бывший двойной агент, и его дочь, которая приехала к нему в гости из Москвы, провели два месяца в больнице.



Их выписали в мае и перевезли в безопасное место, где они выздоравливают.







