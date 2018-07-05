Красный Крест направил на Донбасс гумпомощь

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса 11 грузовых автомобилей с более 100 тоннами гуманитарного груза. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 11 грузовых машин МККК с сахаром, одеждой, песком для фильтрации и продуктовыми наборами.



Общий вес гуманитарного груза - почти 111 тонн.

