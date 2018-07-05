В Таиланде приостановили операцию по спасению детей из пещеры

В Таиланде приостановили операцию по спасению из пещеры детской футбольной команды. Как сообщает Радио Свобода, спасатели хотят создать оптимальные условия для безопасной эвакуации. Детей осмотрели специалисты: они немного истощены, но состояние удовлетворительное.



Спасатели пока не знают, как поднять детей на поверхность. Они выросли в горном районе страны и не умеют плавать - члены спасательной команды начали ускоренный учебный курс по плаванию и дайвингу.



Напомним, детская футбольная команда вместе с тренером пропала 23 июня. Обувь и велосипеды детей обнаружили у входа в пещеру на следующий день и сразу же начали поиски. Однако из-за проливных дождей пещера оказалась частично затопленной.



В понедельник, 2 июля, их живыми нашла группа международных специалистов.

