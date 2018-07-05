Скотленд-Ярд заявил, что пострадавшие в Эймсбери были отравлены "Новичком"

Пострадавшие в британском городе Эймсбери люди были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок".



С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге с журналистами шеф контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Базу.



"После изучения образцов я могу подтвердить, что мужчина и женщина были подвергнуты воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", который был определен как то же самое нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль", - сказал он.



Полицейский отметил, что оба человека - британские подданные и "продолжают находиться в критическом состоянии".

