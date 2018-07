Американка залезла на Статую Свободы в знак протеста против политики Трампа

Полиция Нью-Йорка задержала женщину, забравшуюся на постамент Статуи Свободы в знак протеста против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.



По данным The New York Times, протестующую зовут Тереза Окуму, она является активисткой движения Rise and Resist. Женщина заявила, что не спустится вниз, пока «не отпустят всех детей», имея в виду политику «нулевой толерантности», в результате которой детей нелегальных мигрантов разделяют с родителями на границе США.



Инцидент произошел днем 4 июля, когда в США отмечается День независимости. В праздник Статую Свободы посещает повышенное число туристов и жителей Нью-Йорка. Из-за происшествия полиции пришлось эвакуировать всех посетителей острова Свободы, на котором располагается памятник.



Сотрудники полиции около трех часов безуспешно вели переговоры с протестующей, после чего забрались на постамент и задержали ее.