Суд продолжит допрос Парубия завтра

По просьбе председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия суд продолжит его допрос завтра в 11:00. Об этом сообщает корреспондент УНН.



"Сегодня четверг, важнейший пленарный день. У нас сегодня проходит голосование по обновлению ЦИК. К сожалению, этот процесс невозможно организовать без главы ВРУ. Проявляя большое уважение к суду, я прошу проявить уважение к законодательной ветви власти и позволить объявить перерыв до завтрашнего дня. Завтра будут не такие важные вопросы, как сегодня и завтра в 11:00 я мог бы прибыть в суд для продолжения дачи ответов ... я прошу суд объявить перерыв до завтра, до 6 июля 11:00 ", - заявил Парубий.



Напомним, на переговорах по освобождению помещения Службы безопасности Украины и в Луганске в 2014 году боевики выдвигали требования лидера "Украинского выбора" Виктора Медведчука о референдуме. Также боевики требовали амнистии для бойцов "Беркута" и "Альфы". Об этом глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил на допросе в суде над бывшим главой "Партии Регионов" Александром Ефремовым.



Как сообщал УНН, 5 июля Старобельский районный суд Луганской области начал допрос председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия по делу бывшего народного депутата Александра Ефремова.



Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110 (посягательство на территориальную целостность), ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины.

