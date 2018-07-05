Тревожные лайфхаки Супрун и Россия

Не знаю точно, что, но с и. о. министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун что-то случилось. Не уверен, что необратимое, но что-то реально серьезное. Она явно и сильно встревожена, потому что предложила согражданам, которые ее стараниями еще остаются в Украине в живых, обратиться к... врачам. Ведь еще совсем недавно как все было с этой Ульяной, вполне заслуженно заслужившей жизнеутверждающее погоняло «Доктор Смерть». Она предлагала измученным болезнями что угодно, но только не врачей. Например, ни в коем не пользоваться привычной «совковой перекисью водорода...



...Потому что может помочь избежать заражения в ранке. А кому это нужно, когда людей должно становиться все меньше и меньше? Или не бояться сквозняков. Потому что если бояться, то можно не заболеть простудой и не умереть, а это тоже дополнительная нагрузка на почву. На те же черноземы, которые американские друзья Ульяны уже запланировали освободить от людей. Или не бояться садиться разгоряченной задницей на холодные камни. Ну и что, что могут обостриться болячки? Ведь не стоит же задача выжить, когда на Западе уже решили, что население в Украине «избыточное» и нужно от него поскорее избавляться...



Вот Ульяна делала, делает и будет это делать. До последнего ненужного украинца – задача у нее такая, ей за такую реформу» и платят.



А какие чудесные советы от Ульяны были по восстановлению и улучшению функционирования мозга «малэнького украйинчя» (так слово «украинец» звучит с североамериканским акцентом). Это же просто блеск! «Наш мозг нуждается в тренировке, правильном режиме и сбалансированном питании так же, как и наше тело. И чем старше становится человек, тем важнее следить за базовыми правилами здорового образа жизни. Исследователи определили определенные факторы, которые помогут мозгу работать лучше в любом возрасте», – отметила Ульяна. И посоветовала:



а) ходить, бегать и танцевать и вообще вести классный оздоровительный ЗОЖ;



б) не думать о мясе, а питаться правильно, налегая на овощи, фрукты, а то и вообще на подножный корм, на который не надо тратить зарплаты, уменьшающиеся с каждым днем из-за роста цен на тоже мясо;



в) не бухать, ибо и дорого, а пьяный человек может осмелиться протестовать;



г) больше спасть и высыпаться, ибо во сне не так жрать хочется и о происходящем не думается;



д) больше сидеть в социальных сетях, ибо это отвлекает. «Не забывайте об общении. Крепкие социальные связи могут быть столь же важными и полезными, как физическая активность и здоровое питание. Постоянное общение – это активная умственная деятельность, в частности концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции.



Ульяна встревожилась. И решила подлечить сограждан. Ну как сограждан? Граждане Украины американке Супрун, конечно, не сограждане, а скорее подопытный материал, но она-то приличия соблюдает и утверждает, что украинский паспорт ей дорог. Ну, хотя бы как хлебная карточка, позволяющая жить безбедно в стране, где еще остается так много носителей здоровых почек...



Ульяна считает, что это нормально. Взамен в Украине выросло (на 25,3%, до 10,4 тысяч) количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений. То есть заведений, где не лечат, а только ставят диагнозы и раздают лайфхаки, как можно либо оздоровиться без врачей, либо по возможности уйти в мир иной поскорее и безболезненно

Центр социальных исследований «София» провел опрос и выяснил, что 78,3% опрошенных не одобряют работу гаранта нации и главковерха, а 70,2% – Кабинета министров Вовы Гройсмана. К тому же 38,7% ответили, что страна однозначно движется в неправильном направлении, 26,4% – скорее в неправильном. И только 11,9% ответили, что скорее в правильном, 2,8% – однозначно в правильном

Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети, замедляет их ослабление в процессе старения. Также это усиливает так называемый когнитивный резерв мозга (наши возможности), и тем самым и препятствует деменции», – утверждала на полном серьезе Ульяна. А теперь, когда украинцев с голодухи и прочих «негараздов» можно брать голыми руками, продавила закон о трансплантации органов. Теперь «ливер» из украинских телес можно ставить на поток и «интегрировать» в Европу практически за бесценок. «Не целиком, так почкой. Или роговицей глаза» – вот подлинная суть полученного древней нацией безвиза, усиленного и дополненного законом о трансплантации. И всем хорошо: и нации становится меньше, и европейцы получили дешевые недостающие органы для замены...А тут, повторяю, Ульяна встревожилась. И решила подлечить сограждан. Ну как сограждан? Граждане Украины американке Супрун, конечно, не сограждане, а скорее подопытный материал, но она-то приличия соблюдает и утверждает, что украинский паспорт ей дорог. Ну, хотя бы как хлебная карточка, позволяющая жить безбедно в стране, где еще остается так много носителей здоровых почек...Короче, очередная «мулька» от Ульяны в том, что она и сама встревожилась, и вознамерилась вылечить от этой самой тревожности всю нацию. Ценными, как уже у нее повелось, советами на своей странице в «Facebook». «Плохое настроение, нарушение сна, чрезмерная чувствительность к шуму или же периодическое ускорение дыхания и сердцебиения. Обычно так проявляются симптомы тревожности, которые испытывали многие из нас», – напомнила добрая Ульяна о суровой действительности времен «144 успешных реформ» и задуманного премьером Вовой Гройсманом использования ВСУ в борьбе с контрабандой на западной границе (на восточной ВСУ уже отражают «агрессию Путина» и, как принято говорить в таких случаях, не жужжат).Жители больших городов испытывают симптомы тревожности, которая, уверена Ульяна, «может быть похожа на грузовик, который вот-вот вас зацепит», почти каждый день. Более того, горожане имеют на 21% выше риск появления тревожных расстройств и на 39% – расстройств настроения, чем жители сельской местности. «Поэтому если вы живете в большом городе, а переезжать в сельскую местность не собираетесь – не стоит беспокоиться еще больше. Лучший способ бороться с тревожностью – подобрать свои действенные лайфхаки», – напоминает Ульяна.И советы эти (они же лайфхаки), как избежать тревожности, просты, как угол дома: 1) простые физические упражнения (махать руками или ногами можно и при низкой зарплате и безработице); 2) отказ от кофеина и лекарственных средств и веществ (потому как дорого, сами должны понимать); 3) изучение техники глубокого дыхания, медитации и улучшения осознанности (тоже особых денег не требуется, если просто лечь и дышать от безнадеги). И, конечно же, 4) все тот же сон. Здоровый и глубокий. Без использования электронных устройств для утренней побудки, переедания, вечернего кофе и бухла, даже дешевой самогонки, перед сном.Мощно, знакомо и всем доступно без особых затрат, что и говорить. Но тут Ульяна вдруг изменила сама себе. Она вдруг заметила, что если чувство тревожности длится более 6 месяцев, то нужно обязательно обратиться к врачу и проконсультироваться с ним. Потому что, пишет Ульяна, «возможно, вам понадобится специальное лечение и направление к специалисту в области психического здоровья». То есть если чувство тревоги не покидает, то через полгода нужно сами идти в дурдом, забежав по пути к врачу, чтобы справиться у него, где еще дурдомы сохранились...Вот я и интересуюсь, что же случилось с выдающейся реформаторшей украинской медицины, что она вдруг вспомнила о врачах при борьбе за здоровье нации? Внятных объяснений, увы, может быть два.Ульяна так раздухарилась и озаботилась здоровьем нации потому, что начала получать рекламации с Запада на поставляемые туда органы для трансплантации. То, что они дешевые – это, конечно, хорошо, Ульяне большой плюс. Но не исключено, что пошел поток не очень здорового ливера. Ведь это в здоровом теле здоровый не только дух, но и почка (печень, сердце, роговица). А если, например, от гепатита или язвы лечить только сном и бегом натощак, то и внутренности могут подкачать. Изъять их можно, а вот продать и полезно приспособить по безвизу – нет.А с медициной, реальной, то есть традиционной, лечащей не только советами, но и медикаментозно, в Украине, похоже, есть проблемы. Конечно, Ульяна с задачей почти справилась – бесплатную и доступную медицину практически уничтожила на корню и успешно добивает ее. По данным врачей и Госстата, в Украине за последние пять лет было закрыто почти 800 больниц: в 2012 году в Украине было 2,5 тыс. больничных учреждений, а в 2017 году их насчитывалось уже всего 1,7 тысяч. Сократилось также и число больничных коек – на 23,5%: в 2012 году их количество составляло 404 тысячи, а вот в 2017 году уже только 309 тыс.Ульяна считает, что это нормально. Взамен в Украине выросло (на 25,3%, до 10,4 тысяч) количество врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений. То есть заведений, где не лечат, а только ставят диагнозы и раздают лайфхаки, как можно либо оздоровиться без врачей, либо по возможности уйти в мир иной поскорее и безболезненно. Но, видимо, что-то пошло не так: «ливер», повторяю, все чаще и чаще идет из Украины бракованный...Ульяна так встревожилась и решила лечить еще и с помощью врачей потому, что припекло и ей лично. Ну как припекло... У нее какая задача? Правильно – «украинцев должно стать меньше». Она с нею и справляется, как может. Кого в гроб дома укладывает, кого (из тех, кто хочет жить) от жизни такой гонит за кордон. Любой ценой. На ПМЖ, на заработки с перспективой ПМЖ. Но вот страны соседние, похоже, испугались, что вместе с украинцами к ним придут и их болезни, которые в Украине уже приобретают характер эпидемий и даже пандемий. СПИД, туберкулез, возрожденные чума и холера – это хорошо для домашнего, как говорят, «вжытку», а вот на Западе к этому относятся с опаской. И даже не желают принимать и понимать. Например, то, что ведомство Супрун старую систему санэпидстанций уничтожило как «пережиток совка», а новая – западная и демократическая – система эпидемконтроля так и не создана. Или то, что с 1 января текущего года и только в Киеве зафиксировано 722 случая заболевания корью. А по данным того же Минздрава, за три месяца текущего года корью в Украине заболели 9 тыс. 091 человек – 3 тыс. 270 взрослых и 5 тыс. 821 ребенок, из которых умерли семь человек: 5 детей и 2 взрослых. И ранее относительно безопасная корь теперь косит украинцев, как косой, потому как нужно лечение, а не лайфхаки...И вот от Украины все планируют закрываться, не пускать на свою территорию ее граждан. А это удар по выполнению магистральной задачи Ульяны Супрун. Буквально вчера, 3 июля 2018-го, министр социальной политики Андрей Рева на презентации проекта увеличения инклюзивности рынка труда в Киеве признал: постоянно за границей работают свыше 3,2 млн. украинских граждан, а в сезонной трудовой миграции принимают участие еще до 9 млн. украинцев. Какая помощь для Ульяны! Если сделать жизнь в Украине еще более невыносимой при помощи тех же лайфхаков, то эти миллионы не вернутся домой никогда.И, может быть, даже родственников перетянут еще миллионов 5-10. Плюс война в Донбассе, эпидемии, лайфхаки вместо таблеток, нищета, безработица – все это обезлюдит Украину на раз. Можно будет завозить на освобожденные территории хоть новых рабов, хоть незаконных мигрантов из Европы, все чаще и больше недовольной провалом мультикультурности и наплывом нелегалов из Африки и Ближнего Востока.Казалось бы, Ульяне хорошо, живи и радуйся, раздавай советы и борись с совком. Ан нет! Например, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в России уже предупредила россиян, что Украине в 2018-2019 годах грозит вспышка дифтерии. Потому что «Украина испытывает острую нехватку вакцины против дифтерии и кори, что неизбежно приведет к эпидемиологическим осложнениям». И служба упомянутая говорит, что россиянам нужно делать соответствующие прививки. А лучше, говорят другие российские чиновник, ужесточить проверку здоровья при въезде в Россию.И вы представляете, что будет, если нездоровых украинцев начнут возвращать домой и на западной, и на северо-восточной границе. Это же какой «горючий материал» человеческий может остаться в Украине! Например, Центр социальных исследований «София» провел опрос и выяснил, что 78,3% опрошенных не одобряют работу гаранта нации и главковерха, а 70,2% – Кабинета министров Вовы Гройсмана. К тому же 38,7% ответили, что страна однозначно движется в неправильном направлении, 26,4% – скорее в неправильном. И только 11,9% ответили, что скорее в правильном, 2,8% – однозначно в правильном. Вы представляете, что может быть той же Ульяне Супрун, если ее поймают те, кто свое недовольство «конвертирует» в протестные действия? Да разберут ее на органы. И отнюдь не для трансплантации. И что самое противное, не только ее......И потому-то сама Ульяна, чувствуя беспричинное увлажнение в самых неприличных местах и без непонятных холодных мурашек по спине, не может, конечно, не чувствовать тревоги. Да что там, не исключено, что ей даже стало страшно. Может до Запада и не добежать, если попрут с Востока. Ведь уже даже многие совершенные и кристаллически дебильные патриоты начинают понимать, что перестают работать внешние факторы, отвлекающие от внутреннего помойного состояния в стране. И все труднее списывать собственные дела на «агрессию России» и на «войну с Путиным». Вот буквально на днях очень патриотичный и ранее бескомпромиссный патриот Олег Барна признал, что не надо провоцировать Россию войной. «Объявить войну России? Давайте, может, сразу в наступление пойдем? А они потом пройдутся по всей Украине? И дали бы в таком случае третьи страны какую-то помощь Украине? Наверное, нет. Потому что никто бы не захотел ввязываться в этот конфликт. Поэтому давайте исходить из нынешних обстоятельств, чтобы сохранить Украину, потому что легко наломать дров...», – как-то трусливенько объяснил он свою позицию нации. А он же много знает. К примеру, какие на ощупь яйца экс-премьера Арсения Яценюка, лично и прощупывал при выносе из-за трибуны тельца человека, который уверял всех, что не просто «освоил на карман» миллиард, но и при помощи сетки-рабицы построил непреодолимый вал на границе с Россией. Вот и все лайфхаки. Выздоравливаем, что ли?..