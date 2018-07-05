В Харькове неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ-сообщества

В Харькове неизвестные в противогазах ворвались в офис местного ЛГБТ-сообщества, где повредили имущество организации. Об этом в четверг, 5 июля, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.



Отмечено, что информация о происшествии в переулке Подольском поступила в Основянский отдел полиции 4 июля около 21:00.



"По предварительным данным, неизвестные в противогазах ворвались в помещение, бросили дымовую шашку и распылили вещество из газовых баллончиков. Также они повредили имущество организации", - говорится в сообщении.



По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители осмотрели место происшествия, изъяли корпус гранаты и два пустых газовых баллончика. Все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



Следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по статье хулиганство. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению правонарушения.

