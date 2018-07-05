В Украине хотят ввести лимит на легионеров для тренеров

В Украинской премьер-лиге (УПЛ) рассматривают возможность введения лимита на иностранных тренеров, сообщает интернет-портал SportArena.



Об этом заявил президент Всеукраинского объединения футбольных тренеров (ВОФТ) Николай Павлов.



«Положение украинских футбольных тренеров остается сложным. Количество рабочих мест уменьшается, а в УПЛ растет процент иностранных главных тренеров. При этом во многих клубах работают иностранцы – ассистенты главных тренеров, тренеры вратарей, тренеры по технической и тактической подготовке, руководители молодежных и юношеских команд, клубных академий», — заявил Павлов.

