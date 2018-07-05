Супрун рассказала о вреде сушилок для рук

Сушилки для рук в уборных комнатах, особенно в местах общественного пользования, несут огромную опасность для здоровья. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.



"Представляете ли вы фильм ужасов с сушилками для рук в главной роли? Результаты исследований последних лет показали, что сушилки для рук очень опасны для здоровья. Почти как в хорроре о восстании машин – они аккумулируют различные бактерии и микроорганизмы из воздуха помещения, а затем выпускают их обратно, в том числе на ваши уже чистые руки. Поэтому когда вы моете руки после туалета, а затем высушиваете с помощью сушилки, они могут остаться не такими чистыми, как вы думаете", – пишет Супрун.



Кроме того, Супрун отметила, что современные исследования на данную тему противоречат друг другу.



"Некоторые исследователи утверждают, что бактерии в сушилках есть и их очень много. Более того, их количество растет чуть ли не в геометрической прогрессии в зависимости от того, насколько долго образец для исследования находился под потоком воздуха из сушилки. Другие ученые указывают, что не все так страшно. Главное – нужно следить за гигиеной устройства и менять фильтры. Это поможет уменьшить количество бактерий и микроорганизмов почти на 75%. Кроме этого, есть исследования, которые не рекомендуют использовать сушилки в больницах, ведь некоторые из обнаруженных бактерий могут вызвать инфекцию у людей со слабым иммунитетом. А еще одна группа научных сотрудников доказывает, что вообще нет разницы, чем сушить вымытые руки", - пояснила Супрун.



Чтобы уберечь здоровье, Супрун порекомендовала вовремя менять фильтры сушилки для рук (если таковая имеется). Особенно это касается мест общественного пользования.



Также и.о. министра здравоохранения посоветовала отдать предпочтение полотенцу.

