В США установили часы, показывающие дни до окончания президентского срока Трампа

В американском городе Сиэтл установили часы, которые показывают дни, оставшиеся до окончания президентского срока Дональда Трампа.



Об этом сообщает Newsweek.



Неизвестные разместили часы на жилом доме в одном из районов города. После продажи здания новый домовладелец согласилась их оставить и продолжать обратный счет оставшихся до окончания срока Трампа дней.



По словам хозяйки дома Лили Оннен, для нее часы являются сигналом надежды.



"Для меня, чем меньше дней остается, тем больше надежды появляется", - рассказала Лили Оннен.

