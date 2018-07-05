Рада отказалась рассматривать блокировку сайтов

На заседании в четверг, 5 июля, Верховная Рада не включила в повестку дня для рассмотрения законопроект №6688 о внесудебной блокировке сайтов. "За" рассмотрение закона сегодня высказались всего 158 народных депутатов. Проектом предлагается в Уголовном процессуальном кодексе ввести понятие "временное блокирование информационного ресурса".



Предусмотрено, что временно блокировать информационный ресурс можно во время досудебного расследования по решению суда. В исключительных случаях, когда есть угроза для жизни людей или совершения другого тяжелого преступления предлагается блокировать сайты по постановлению прокурора или следователя не более чем на 48 часов. В таком случае прокурор или следователь обязан немедленно обратиться в суд с ходатайством о блокировании ресурса.

