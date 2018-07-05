В Канаде из-за сильной жары умерли 19 человек

В канадской провинции Квебек из-за сильной жары за неделю умерли 19 человек, сообщает AFP.



Большинство жертв были пожилыми людьми или имели хронические болезни и психические расстройства.



Власти призвали жителей провинции пить больше воды и проверить состояние родственников и знакомых, которые живут в домах без кондиционеров, сообщает канадское издание Global News. В столице провинции Монреале были открыты 19 точек, специально оборудованных кондиционерами, пишет CNN.



В конце прошлой недели в центральной и восточной частях Канады установилась температура выше 30 градусов в сочетании с высокой влажностью. По прогнозам синоптиков, жара спадет к выходным.



В 2010 году в Монреале и окрестных городах из-за высоких температур погибли около 100 человек.

