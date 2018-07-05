В Днепре происходит передел рынка наружной рекламы

Сегодня состоится заседание исполкома Днепровского городского совета, на котором планируется рассмотреть 100 вопросов, 45 из которых касаются наружной рекламы. Традиционные места многолетних участников рекламного рынка могут занять компании близкие к решателям города и руководству страны, сообщает БЮРО.ua.



Как отмечают эксперты рынка, в городе Днепре продолжается демонтаж законных конструкций крупных местных и всеукраинских операторов. В свою очередь, новые разрешения на размещение рекламных бордов выдаются компании ТОВ "Атлантис Медиа Груп", близкой к «серому кардиналу» фракции БПП в Верховной Раде Сергею Березенко. Характерно, что разрешения для ТОВ "Атлантис Медиа Груп" выдавались на тех же заседаниях исполкома, на которых принимались решения о демонтажах конструкций компаний .



Как сообщалось, передел наружной рекламы сопровождается сменой собственников в ряде действующих участников рынка. В частности, произошла смена собственников двух крупных операторов рекламного рынка – ООО "Тристар Плюс" и ООО "Атма-Ньюс". Новые владельцы этих компаний — Игорь Бирман, Владимир Ясько и Александр Олядрук — люди из окружения бизнесмена Геннадия Корбана.



Некоторые эксперты связывают активность городской власти в сфере наружной рекламы с приближением президентских и парламентский выборов.

