Киев готов рассмотреть передачу РФ еще 13 человек для освобождения украинцев – Геращенко

Украинская сторона может рассмотреть возможность передачи России еще 13 человек и журналиста Кирилла Вышинского, помимо 23 перечисленных ранее, в обмен на освобождение украинских граждан, удерживаемых в РФ, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе в Минске Ирина Геращенко.



"Если письмо Москальковой (российского омбудсмена Татьяны Москальковой - ИФ) является хоть какой-то заинтересованностью российской стороны забрать своих преступников и отдать Украине наших (граждан – ИФ), то украинская сторона готова рассмотреть то, чтобы мы могли передать этих 14 человек Российской Федерации для освобождения политузников Кремля", - сказала И.Геращенко журналистам в четверг в Киеве.



Она отметил, что Киев готов рассмотреть передачу РФ еще 13 человек, а также арестованного украинским судом руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

