Еще две команды на чемпионате мира по футболу лишились тренеров

Акира Нисино покинет пост главного тренера сборной Японии по футболу. Об этом сообщают японские СМИ.



63-летний Нисино возглавил сборную Японии в начале апреля, его контракт рассчитан до конца июля. «Его время как тренера национальной сборной заканчивается, мы не будем уговаривать Нисино остаться на посту», — заявил президент Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасима. Сборная Японии уступила бельгийцам со счетом 2:3 в 1/8 финала чемпионата мира, ведя с преимуществом в два мяча по ходу второго тайма и пропустив решающий мяч в компенсированное время, и завершила выступление на турнире в России.



Также об уходе главного тренера объявила Коста-риканская федерация футбола, сообщает «Спорт-Экспресс». Оскар Рамирес возглавлял команду с 2015 года, на ЧМ-2018 его подопечные потерпели поражение от Сербии (0:1) и Бразилии (0:2), сыграли вничью со Швейцарией (2:2), заняв последнее место в группе.



За день до старта мундиаля было объявлено, что Хулен Лопетеги уволен с поста главного тренера сборной Испании. По ходу чемпионата также было объявлено о грядущих отставках тренеров сборной Аргентины Хорхе Сампаоли и Эктора Купера (Египет).



Чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля. Турнир принимают 11 городов страны.

