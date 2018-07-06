Подсчитано время лежания Неймара на газоне

Нападающий сборной Бразилии Неймар за четыре игры чемпионата мира по футболу пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Такие цифры приводит издание RTS Sport.



Правила против бразильца были нарушены 23 раза. Дольше всего Неймар находился на газоне во время игры 1/8 финала ЧМ против команды Мексики — 5 минут 30 секунд. Во время игры мексиканский футболист наступил Неймару на голень, из-за чего бразилец начал кричать и изображать муки. Встреча завершилась со счетом 2:0.



3 июля бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным. По его мнению, за футболистом наблюдают дети, которые начинают подражать ему. Шмейхель призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать бразильца.

