Звезда «Бората» посвятит следующий фильм Трампу

Британский комедийный актер Саша Барон Коэн, известный по роли казахстанского репортера Бората Сагдиева в псевдодокументальном фильме «Борат», посвятит следующий проект президенту США Дональду Трампу. Об этом артист сообщил в Twitter.



Коэн опубликовал записанное Трампом видео, в котором республиканец критикует актера и желает, чтобы Коэна избили. «Саша Барон Коэн, ступай в школу, научись быть смешным. Ты не знаешь ***** [ничего]», — заявляет Трамп. Далее в клипе следуют титры, сообщающие, что актер собирается окончить Университет Трампа. Дата релиза проекта пока не раскрывается.



Саша Барон Коэн также известен по ролям рэп-фаната Али Джи, африканского диктатора Аладина и австрийского телеведущего-гея Бруно.



Университет Трампа был основан в мае 2005 года по инициативе самого миллиардера. В 2013-м учреждение обвинили в обмане студентов.

