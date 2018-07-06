В Украине в канун выходных потеплеет, местами пройдут кратковременные дожди

В ближайшие сутки, 6 июля, погоду запада и севера Украины будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса, юго-восточная половина будет находиться в сухом и жарком воздухе, сообщает Гидрометцентр. В пятницу в Украине - без осадков, лишь в западных и северных областях днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 23-28°, в юго-восточной части до 30°.



В Киеве ночью без осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь; температура ночью 15-17°, днем 26-28°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 6 июля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 33,9 градусов в 1924 году, а самая низкая ночью на отметке 7,9 градусов выше ноля в 1912 году.



В субботу, 7 июля, в юго-восточной части Украины местами пройдет небольшой кратковременный дождь, гроза; температура ночью 16-21°, днем 26-31°. На остальной территории ночью без осадков, днем небольшие кратковременный дожди, местами грозы; температура ночью 12-17°, днем 23-28°. Ветер западный, северо-западный, 3-10 м/с.



В Киеве 7 июля ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный, 3-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 24-26°.



5 июля температура воды в Черном и Азовском морях 21-26°; в Днепре возле Киева 20°.

