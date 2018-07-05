В "Газпроме" опровергли возобновление ареста своих акций

В “Газпроме” утверждают, что швейцарский суд не возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, передает УНН со ссылкой на сообщение российского монополиста.



“Заявление „Нафтогаза Украины“ о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности”, — заявили в компании.



Так, согласно информации “Газпрома”, швейцарский суд 29 июня 2018 года приостановил действие исключения акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG из составленных приставами сертификатов о наложении обеспечительных мер на активы “Газпрома” в этих компаниях.



“Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления „Нафтогаза Украины“ об оспаривании действий судебных приставов”, — утверждают в “Газпроме”.

